警西九龙放蛇冚白牌车 2男司机被捕

西九龙总区交通部执行及管制组特遣队人员今日（23日）进行反非法载客取酬（俗称「白牌车」）行动。

人员乔装乘客透过网上平台租用两辆私家车，分别前往九龙城及油麻地，当抵达目的地时，因涉案的所有车辆均没有有效的出租汽车许可证，人员以涉嫌「非法驾驶汽车作出租或载客取酬用途」及「没有第三者保险而使用车辆」拘捕两名分别37岁及51岁的本地男司机。有关车辆已被扣查作进一步检验，所有被捕人获保释候查，须于二月下旬向警方报到。

警方拘捕两名分别37岁及51岁的本地男司机。警方提供

警方拘捕两名分别37岁及51岁的本地男司机。警方提供