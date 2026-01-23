六旬汉西贡船厂维修天台 失足堕6米命危 亲友ICU外守候

西贡发生工业意外。今日（23日）下午4时许，警方接获一名男子报案，指其64岁姓冯父亲昨日（22日）在白沙湾一船厂工作期间，怀疑由高处堕下受伤。警方经初步调查，相信冯男进行天台维修工作期间意外失足堕下约6米。冯男初时被送往伊利沙伯医院治理时，仍然清醒，其后昏迷，现时情况危殆。

冯男的妻子及妻子今日到深切治疗部探望及守候，各人忧心忡忡。据了解，冯男一月初开始在上址打散工进行维修，而意外发生后，他被送抵医院接受长达7小时的手术，惟至今仍然昏迷。

伤者的亲友在深切治疗部外守候。