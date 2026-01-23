荃湾马角街两批工人爆街头混战 警赶至拘4男 疑泊车问题肇祸｜有片

荃湾马角街18号一商厦地下停车场外，今日（1月23日）早上9时许保安报案，指有两批人据报因泊车问题争执，其后于街头互殴。警方到场调查后拘捕4名男子，涉嫌于公众地方打架。当中一方被捕人为41岁姓杨男子，他脸、口及颈部受伤，清醒送仁济医院治理；另外一方3名被捕人皆姓苏，分别44、51及56岁，他们则没有受伤。

网上流传事发片段，可见当时两方人分别为戴头盔及穿著红衫工人，他们在停车场两部客货车前粗口横飞互相叫嚣。争执之间，一名蓝衫头盔男疑从后出手偷袭一人，并试图后退至街外，红衫工人们见状登时暴起，先是捉住蓝衫头盔男说是「呢个X样」，继而双方在街头扭斗。众人或是手脚并用，或是扯衫，或是用头盔敲打，可谓沙尘滚滚，就连停车场水牌也被撞到。附近围观工人见状纷纷后退，也有人在旁高呼「唔好打」但无用。鏖战近1分钟后，众人才陆续散去。