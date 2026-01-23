Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀海防道垃圾站外遭纵火 警拘54岁妇人

突发
更新时间：19:39 2026-01-23 HKT
发布时间：19:39 2026-01-23 HKT

尖沙咀海防道28号垃圾站今早（1月23日）7时许有职员报案，表示上址怀疑发生火警。警员到场初步调查，拘捕一名涉嫌纵火的54岁姓孙妇人，相信她曾于上址点燃附近杂物。

妇人正被扣查，案件交由油尖警区刑事调查队第九队跟进。案件中无人受伤，毋须疏散。

