尖沙咀海防道垃圾站外遭纵火 警拘54岁妇人

尖沙咀海防道28号垃圾站今早（1月23日）7时许有职员报案，表示上址怀疑发生火警。警员到场初步调查，拘捕一名涉嫌纵火的54岁姓孙妇人，相信她曾于上址点燃附近杂物。

妇人正被扣查，案件交由油尖警区刑事调查队第九队跟进。案件中无人受伤，毋须疏散。