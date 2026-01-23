海关拘槟城抵港21岁男 检370万元可卡因
发布时间：19:15 2026-01-23 HKT
一名21岁的男旅客今日从马来西亚槟城飞抵香港国际机场。海关人员清关时，在其手提行李中发现5公斤、共约值370万元的怀疑可卡因，遂把该名男子拘捕。经调查后，男子已被控一项贩运危险药物罪，案件将于明日（1月24日）在九龙城裁判法院提堂。
海关强调，会继续根据情报分析，加强打击贩运毒品活动，同时呼吁市民提高警觉，切勿贪图金钱利益而参与贩毒活动，不要接受任何人士聘请或委托运送受管制物品进出香港，亦切勿于未确定物品属性的情况下，贸然协助他人运送。海关会继续根据风险管理的原则，重点拣选来自高风险地区的旅客作清关检查，确保有效打击跨境贩毒活动。
