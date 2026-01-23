北大屿山公路4车串烧酿9伤 出九龙方向交通受阻
更新时间：19:15 2026-01-23 HKT
发布时间：19:15 2026-01-23 HKT
发布时间：19:15 2026-01-23 HKT
东涌发生4车相撞意外。今日（23日）傍晚6时许，警方接获报案，指4辆车于北大屿山公路近映湾园发生相撞，至少9人受伤（6男3女），幸全部人受轻伤清醒，救援人员到场替他们进行治理及包扎，正调查意外原因。
运输署表示，现时上址交通繁忙，因交通意外，北大屿山公路(往九龙方向)近白芒的部份行车线现已封闭，呼吁驾驶人士使用余下行车线行车。
最Hit
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
2026-01-22 13:57 HKT
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
2026-01-22 13:20 HKT
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
2026-01-22 16:55 HKT
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
2026-01-22 07:00 HKT
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
2026-01-22 11:46 HKT
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
2026-01-22 15:19 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT