北大屿山公路4车串烧酿9伤 出九龙方向交通受阻

东涌发生4车相撞意外。今日（23日）傍晚6时许，警方接获报案，指4辆车于北大屿山公路近映湾园发生相撞，至少9人受伤（6男3女），幸全部人受轻伤清醒，救援人员到场替他们进行治理及包扎，正调查意外原因。

运输署表示，现时上址交通繁忙，因交通意外，北大屿山公路(往九龙方向)近白芒的部份行车线现已封闭，呼吁驾驶人士使用余下行车线行车。

东涌发生4车相撞意外，至少9人受伤。网上图片