油麻地家品杂货店天花冧巨型石屎 钢筋外露 男顾客「中头奖」浴血
更新时间：17:14 2026-01-23 HKT
油麻地发生堕石屎伤人案。今日（23日）下午4时许，警方接获报案，指弥敦道298至306号华丰大厦地下一间家品杂货店有石屎从天花剥落，击中一名正在购物的60多岁男子。他头部受伤，幸神智清醒，救护员赶至为他包扎后，由救护车送往伊利沙伯医院治理。
事件发生后，涉事的家品杂货店仍有营业。现场可见，天花约30厘米乘30厘米位置的石屎塌下，露出钢筋，碎石散落一地，警方拉起封锁线，阻止顾客靠近，避免发生同类意外。
