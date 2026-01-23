女子误信男网友 投资虚拟货币惨被呃$2140万

警方早前接获一名女子报案，指在社交平台认识一名男子，邀请她透过一个交易平台投资虚拟货币。受害人于去年8月至12月期间，多次将约值2140万元的虚拟货币转账至其他户口，其后未能提取虚拟货币，怀疑受骗遂报案。警方经初步调查，案件列「以欺骗手段取得财产」，交由将军澳警区刑事调查队第五队跟进，暂未有人被捕。



警方呼吁市民提防任何声称高回报的投资项目，并切勿轻信在社交平台上发放的「内幕消息」。在投资虚拟产品前，应充分了解相关产品特性和资讯安全风险。如有不清楚的地方，应该咨询独立专业人士，以选择适合自己的投资产品。如有任何怀疑，可致电警方「防骗易」24小时热线18222。