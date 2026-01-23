金钟太古广场4人碌落扶手电梯 全部手脚擦伤流血
更新时间：16:29 2026-01-23 HKT
发布时间：16:29 2026-01-23 HKT
金钟发生扶手梯意外。今日（23日）下午3时许，金钟道88号太古广场一条上行扶手电梯有人从梯级滚下，站在后方的人有如骨牌般接连跌倒，途人慌忙按停扶手梯及报警。
救援人员接报赶抵，发现伤者为3女1男，均手脚及头部受伤流血，全部清醒，随即替他们进行急救及包扎，警方正调查事件。
