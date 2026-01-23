撞车党屈赔偿｜保险业：司机遇上索偿 交由保险公司处理
发布时间：18:41 2026-01-23 HKT
撞车「索偿党」疑串谋医生和律师屈赔偿，国际专业保险咨询协会会长罗少雄对《星岛头条》表示，司机遇上意外，应第一时间报警，第二是通知保险公司，如未曾发生碰撞意外，事隔一年半载遭人追讨索偿，亦要通知保险公司。
他表示，事件中对方索偿金额太高，但因对方透过律师行，才作出高索赔要求，但反过来，保险公司也会找专业律师去核查数目，是否合理合情。「我们做保险的，每日处理不少索偿，知道索偿金额，(案中)其中一个案相隔五十米距离煞车，会造成扭伤，确实匪夷所思」。
相关新闻：东张西望｜专屈赔偿「撞车党」肆虐 轻微碰撞遭天价索偿 多名车主沦为「行走的猪肉」被宰
他指出，蛊惑司机联络无良律师串谋屈赔偿由来已久，保险公司也会就个别可疑个案主动彻查，多次揭穿索偿个案诈骗成份，还苦主一个公道。
执业大律师陆伟雄表示，苦主若遇上类似个案，应该报警，让警方调查事件是否涉及诈骗，苦主不应哑忍。
