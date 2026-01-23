天瑞邨越南兄妹凌晨家务争执 出手兼挥鱼竿扫把互殴 两败俱伤被捕
更新时间：16:18 2026-01-23 HKT
天水围天瑞邨瑞国楼今日（1月23日）凌晨2时许，一对越南籍、持香港身分证的40多岁兄妹，於单位因家务问题争执，其中40岁妹妹以手、鱼竿及扫把袭击兄长，43岁兄长则出手反击。其中妹妹头部受伤，兄长则头、颈、背、手及脚伤。
警方消防接报赶至，将两名清醒伤者送往天水围医院治理。经初步调查后，妹妹涉嫌袭击致造成身体伤害被捕，兄长则涉嫌伤人被捕，他们现正被扣留调查。案件交由元朗警区刑事调查队第一队跟进。
