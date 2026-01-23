警一周共接近160宗网上投资骗案涉款$1.1亿 港女中伏失$730万

投资骗案屡见不鲜，仍继续有人误堕陷阱。警方于上周六（17日）至今日（23日）共获近160宗网上投资骗案，涉款超过1.15亿港元，其中一名本地女子在WhatsApp收到白撞讯息，对方自称「投资专家」诱骗她投资黄金，并以高回报为诱饵。受害人不虞有诈，按骗徒提供连结进入虚假投资网站进行投资，其后网站客服指示受害人多次转账入不明的个人银行户口。受害人虽成功提现35万港元，但最后未能再进入投资网站及与骗徒失去联络，始知受骗，共损失730多万港元。

警方指骗徒以白撞讯息、加入投资群组或投资广告为切入点接触受害人。然而，骗徒亦会透过其他社交平台寻找猎物，例如Facebook、Instagram、WhatsApp、WeChat、LINE等社交平台及手机通讯软件接触受害人，提醒市民切勿轻信自称「网上投资专家」的贴士，不要按下任何可疑连结或使用不明投资网站进行投资，更不要将金钱存入个人或不明银行户口。如有怀疑，即上守网者网站的「防骗视伏器」或手机应用程式「防骗视伏App」，以作诈骗风险评估。

