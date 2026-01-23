猜猜我是谁│收报酬向受害人收骗款 警拘1内地汉涉10宗骗案涉款163万元

内地汉收取报酬受诈骗集团招揽，向「猜猜我是谁」电话骗案的受害人收取保释金，警方先后接获两名事主报案，指骗徒致电冒充是其子女，因刑事案被捕要求交保释金，探员经调查后，前日在九龙塘站外拘捕该名内地汉，并揭发他与10宗同类案件有关，涉款163万元。其中最大宗骗案高达60万元，受害男长者被骗去毕生积蓄。

九龙城警区重案组第二队主管侦缉督察汤敬培讲述案情时表示，今 年1月20日，九龙城警区接获两名受害人报案。受害人分别表示，接到骗徒来电，冒充其亲人，并声称「被警察拘捕，需要交保释金」，要求受害人带同现金到指定地点交收。由于骗徒声线同受害人亲人相似，受害人在担心及慌张下，按指示带同现金到指定地点交予骗徒。其后发现受骗，于是报警求助。

九龙城警区重案组第二队主管侦缉督察汤敬培讲述案情。杨伟亨摄

警方接报后立刻采取行动，包括追查大量闭路电视，包括警方锐眼计划下安装的闭路电视。1月21日下午，九龙城警区人员于九龙塘港铁站外发现一名中国藉男子，与案中涉案男子外貌相似。经初步调查，警方相信该名男子与上述两宗电话骗案有关，负责与受害人见面并向他们收钱，警方于是以「以欺骗手段取得财产」将他拘捕。

其后，经过进一步深入调查及分析，发现该名被捕男子亦同时涉嫌与今年一月，在本港各区发生的另外八宗同类案件有关，损失金额合共港币163万。案中受害人全部是长者，年龄介乎69岁至88岁，损失金额由港币4万元至60万元不等。其中最大宗被骗去60万元的受害人为69岁男子，接骗徒电话冒充其女儿，讹称因刑事案被捕要求交保释金，事主不虞有诈，被骗去毕生积蓄。 被捕男子现正被扣留调查。警方会继续追查他有否涉及其他同类案件，以及是否有其他涉案人士。

警方希望借此重申，根据香港法例第210章《盗窃罪条例》，「以欺骗手段取得财产」罪，一经定罪，最高可被判监禁10年，市民切勿以身试法。

另外，「猜猜我是谁」这类骗案主要针对长者。骗徒利用长者关心则乱的心态，假冒其子女或亲友，以「被拘捕」、「被禁锢」或者「急需医疗费」等不同借口，要求即时支付大额现金。警方呼吁市民多留意身边长者，多与家中长者沟通，留意他们有否异样，例如突然神色慌张、回避问题、或者突然要求提取大量现金。同时，如果任何银行职员发现有长者前往银行要求一次过提取大量现金，应该多加留意并详细查问提取现金的目的。

警方提醒长者，如果收到任何自称亲友、索取金钱的紧急来电时，必须保持冷静。先挂线，再用平时惯用的联络方法直接致电该亲友核实，或与家人商量。记住要坚守「不转账、不交钱」原则——无论对方讲甚么理由，勿向陌生人转账或交付现金。