将军澳女工堆填区外挨货车撞 手脚骨折送院

将军澳环保大道，今日（23日）中午12时许，一辆中型货车在新界东南堆填区卸下建筑废料，离开之际54岁姓朱男司机突听到有人大叫，停车后司机赫见货车撞倒一名姓戴（63岁）女工。司机立即将车移开，并报案求助。女工右手掌、右大腿被压至骨折，仍有意识，被送往伊利沙伯医院救治，警方正调查意外原因。

挨撞女工手脚骨折送院。杨伟亨摄