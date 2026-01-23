将军澳堆填区女工挨货车撞 手脚骨折半昏迷送院
今(23日)/ 中午12时21分，将军澳环保大道新界东南堆填区内，一部中型货车卸下建筑废料后拟离开，司机突听到有人大叫，司机停车后发现货车左前胎压住一名姓戴（63岁）女工的右边身，他立即将车开走，女工右手掌、右大腿被压至骨折，半昏迷被送往伊利沙伯医院治理，警方正调查意外原因。
