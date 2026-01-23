荃湾凉茶舖被撬歪锁匙窿爆窃 失$5000银头

今(25日)早上10时50分，荃湾曹公街1号2A地下凉茶舖「英姑第一店」，负责人朱女士今早返回开舖时，发现柜枱的钱箱打翻，散银一地，怀疑遭爆窃搜掠，报警求助。警员到场翻看闭路电视调查，经点算后约损失现金5000元。

朱女士指舖头93年开业至今，迄今30多年，由亲戚传承下来，以自己制作凉茶，搭配其他海味杂货。今早她回来时发现锁匙洞有歪曲，但没有毁烂仍然开到门，惟一入舖即发现零钱满地，柜门遭打开，装满的散纸银头不翼而飞，于是报警求助。