荃湾凉茶舖被撬歪锁匙窿爆窃 失$5000银头
更新时间：13:43 2026-01-23 HKT
发布时间：13:43 2026-01-23 HKT
发布时间：13:43 2026-01-23 HKT
今(25日)早上10时50分，荃湾曹公街1号2A地下凉茶舖「英姑第一店」，负责人朱女士今早返回开舖时，发现柜枱的钱箱打翻，散银一地，怀疑遭爆窃搜掠，报警求助。警员到场翻看闭路电视调查，经点算后约损失现金5000元。
朱女士指舖头93年开业至今，迄今30多年，由亲戚传承下来，以自己制作凉茶，搭配其他海味杂货。今早她回来时发现锁匙洞有歪曲，但没有毁烂仍然开到门，惟一入舖即发现零钱满地，柜门遭打开，装满的散纸银头不翼而飞，于是报警求助。
最Hit
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
2026-01-22 13:20 HKT
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
2026-01-22 11:46 HKT
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
2026-01-22 07:00 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT