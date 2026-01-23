Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯门大兴邨恶汉挥菜刀斩邻居 一家三口浴血包括10岁女 疑冷气「倒汗水」积怨

突发
更新时间：09:25 2026-01-23 HKT
发布时间：09:25 2026-01-23 HKT

屯门大兴邨兴昌楼，今日（1月23日）早上7时半左右，一名60岁姓谭男住户，在走廊以一把长约30厘米的菜刀，袭击楼下姓谢一家三口邻居。警方接报赶至时，施袭男子已被一众街坊制服，其身上疑有酒气。

父母遇袭 10岁女儿尝试夺刀同受伤

事件中，46岁丈夫手指及颈膝擦伤、44岁姓马妻子右手臂伤、10岁女儿手擦伤，施袭男子亦手部受伤，各人均清醒，救护员遂安排他们送往屯门医院治理。警方初步调查后，以涉嫌伤人拘捕谭男，案件由屯门警区刑事调查队第一队跟进。

一名男子送院。FB「我们唯一的大兴邨」
一名男子送院。FB「我们唯一的大兴邨」

现场消息称，双方为楼上楼下邻里关系。自去年8月起，双方因冷气机「倒汗水」问题争拗埋下积怨。今晨7时半左右谢家父女出门，在电梯大堂遇上谭男，有人情绪激动又再龃龉，其间谭男突从胶袋拿菜刀施袭。

其后谢太闻呼救声走出走廊帮手，被利刀割伤右前臂；谢男纠缠时左手及右手手指受伤流血，颈部瘀伤；10岁女儿尝试夺刀时左右手均受伤流血。最终谭男被一众街坊制服，警方到场后将他拘捕。

伤者登上救护车。FB「我们唯一的大兴邨」图片
伤者登上救护车。FB「我们唯一的大兴邨」图片
多部救护车到场。FB「我们唯一的大兴邨」图片
多部救护车到场。FB「我们唯一的大兴邨」图片

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
投资理财
2026-01-22 13:57 HKT
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
生活百科
2026-01-22 13:20 HKT
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
食用安全
2026-01-22 16:55 HKT
01:48
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
2026-01-22 07:00 HKT
王浩信陈自瑶罕见夫妻同心 13岁女儿恋情曝光誓追究到底：考虑采法律行动
01:29
王浩信陈自瑶罕见夫妻同心 13岁女儿恋情曝光誓追究到底：考虑采法律行动
影视圈
6小时前
大棋盘｜高官换人时机微妙 政界竞猜接班人选
大棋盘｜高官换人时机微妙 政界竞猜接班人选 两类人才有望上位？
政情
9小时前
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
楼市动向
2026-01-22 11:46 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
一粒「鼻屎」索价$498！港女深圳东门好心帮「跑数」惨遭禁锢屈钱 亲述全过程｜Juicy叮
港女深圳东门好心帮「跑数」惨遭禁锢屈钱：一粒「鼻屎」索价$498！亲述全过程｜Juicy叮
时事热话
7小时前
最新画面曝光！网红师傅装修凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
01:32
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
时事热话
2026-01-22 15:19 HKT