屯门大兴邨冷气机滴水埋积怨 一家三口遭邻居刀伤浴血 10岁女夺刀遭割伤

今（23日）早上7时35分，屯门大兴邨兴昌楼，一名女童报案，指其父亲遭一名男子用刀袭击。警员接报到场，在楼上走廊位置，发现一名40多岁女子前臂刀伤淌血，其10岁女儿及丈夫亦受伤流血，另一名60歳男子身有酒气，涉嫌伤人被捕，四人同被送院救治，警方列伤人案，正调查事件。

一名男子送院。FB「我们唯一的大兴邨」

伤者登上救护。FB「我们唯一的大兴邨」图片

多部救护车到场。&FB「我们唯一的大兴邨」图片

现场消息称，伤者为一家三口，姓谢（46岁）男户主与44岁姓马妻子及10岁幼女同住，与被捕60岁姓谭男子为楼上楼下邻里关系。去年8月， 谢男曾因谭男家中冷气机滴水问题，两人发生过争拗埋下积怨。

今晨7时半，谢男偕幼女出门乘电梯下楼期间，遇上谭男，有人情绪激动又再龃龉，谭男突从胶袋拿出刀来袭击两父女，谢妻闻呼救声走出走廊了解时，被谭男以利刀割伤右前臂，而谢男纠缠时左手及右手手指受伤流血，颈部瘀伤，10岁女儿尝试夺刀时左右手均受伤流血，稍后谭男由邻居制服，警员到场时拘捕谭男涉伤人。一家三口被送往玛嘉烈医院治理。谭男身带酒气，被捕后与三伤者同送院治理。