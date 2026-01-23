Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯门大兴邨伤人案 一家三口遭邻居袭击 母前臂刀伤 两父女擦伤 醉汉被捕

突发
更新时间：09:25 2026-01-23 HKT
发布时间：09:25 2026-01-23 HKT

今（23日）早上7时35分，屯门大兴邨兴昌楼，一名女童报案，指其父亲遭一名男子用刀袭击。警员接报到场，在楼上走廊位置，发现一名40多岁女子前臂刀伤淌血，其10岁女儿及丈夫擦伤，另一名60歳男子身有酒气，涉嫌伤人被捕，四人同被送院救治，警方列伤人案，正调查事件。

一名男子送院。FB「我们唯一的大兴邨」
伤者登上救护。FB「我们唯一的大兴邨」图片
多部救护车到场。&FB「我们唯一的大兴邨」图片
现场消息称，伤者为一家三口，姓谢（46岁）男户主与44岁姓马妻子及10岁幼女同住，与被捕60岁姓谭男子为楼上楼下住户，谭男于去年8月，投诉谢男的冷气机滴水到其楼下单位，双方发生争执有积怨。

今晨谢男偕幼女出门乘电梯下楼期间，遇上谭男，有人情绪激动又再龃龉，谭男突从胶袋拿出刀来袭击两父女，谢妻闻呼救声走出走廊了解时，被谭男以利刀割伤左前臂，而谢男则手指及膝盖擦伤，女儿尝试夺刀时左右手均擦伤，谭男身带酒气，与三伤者同送院治理。

 

 

