尖沙咀谋杀案│妻刺毙老夫吞药自尽不遂 3亲友黯然认尸

突发
更新时间：11:52 2026-01-23 HKT
发布时间：11:52 2026-01-23 HKT

一对7旬夫妇因长期病患厌世寻死，昨（22日）在租住的尖沙咀柯士甸路一酒店内自尽，惟77岁男死者被妻以利刀刺死，73岁妻子刺夫后服安眠药自杀不遂，涉谋杀被捕。今（23日）早上，事主的三名男女亲友，到殓房认尸，离开时神情黯然。

相关新闻：尖沙咀酒店谋杀及企图自杀案 夫右颈刀伤致命 妻昏迷手持染血生果刀被捕

 

死者三名男女亲友，到殓房认尸，离开时黯然神伤。刘汉权摄
死者三名男女亲友到殓房认尸后离去。刘汉权摄
案件发生在周四（22）下午4时许，当酒店职员清洁房间时，赫然发现一对年长夫妇昏迷，大惊报警求助。人员接报赶至，发现二人昏迷于房间内的床上，男子身上有刀伤，其妻则手持一把长23厘米生果刀，昏迷酒店房间床上，生果刀上有血迹。人员将两人送伊利沙伯医院抢救，其中7旬老夫证实不治，妻子经抢救后被送上病房。

案中夫妇于去年7月租住事发酒店，涉案房间约200呎，现场检获安眠药樽，另外两人有心脏病、肝病等病历。警方在酒店房间找到两封分别属死者和被捕人的遗书，遗书上均交代了自己患有长期病患，无法支持下去，于是寻死。

 

 

