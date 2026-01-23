珍惜生命｜鲤鱼门邨八旬翁堕楼亡 警检获遗书
更新时间：08:14 2026-01-23 HKT
发布时间：08:14 2026-01-23 HKT
发布时间：08:14 2026-01-23 HKT
油塘发生堕楼案。今日（23日）凌晨3时54分，一名男子被发现倒卧在鲤鱼门邨鲤兴楼平台，怀疑由高处堕下，路经市民发现后随即报警。
救援人员接报赶至，经检查后证实该名男子已当场死亡，无需送院。警方封锁现场调查，证实死者为一名85岁姓李男子，初步相信他由上址一单位堕下。警员在现场检获遗书，其死因仍有待验尸后确定。
据了解，李翁生前有身体病纪录，不排除因病厌世。
自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
2026-01-22 07:00 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT