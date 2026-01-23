25岁韩籍女西区堕海 途人报案获救送院
更新时间：08:07 2026-01-23 HKT
发布时间：08:07 2026-01-23 HKT
发布时间：08:07 2026-01-23 HKT
西区凌晨发生堕海事件。今日（23日）凌晨3时39分，一名女子被发现在丰物道8号对开约50米海面漂浮，有路经市民见状大惊，随即致电报案。
途人发现海面载浮载沉
救援人员接报后火速赶抵现场，并派出搜救船只在附近海面搜索。未几，消防员发现事主踪影，随即将其救起并送回岸上。
堕海女子现年25岁，持南韩护照。她被救起时神志清醒，由救护车送往玛丽医院治理。警方正调查事主堕海原因，暂列作「有人堕海」案件处理。
自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
2026-01-22 07:00 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT