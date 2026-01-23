Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

25岁韩籍女西区堕海 途人报案获救送院

突发
更新时间：08:07 2026-01-23 HKT
发布时间：08:07 2026-01-23 HKT

西区凌晨发生堕海事件。今日（23日）凌晨3时39分，一名女子被发现在丰物道8号对开约50米海面漂浮，有路经市民见状大惊，随即致电报案。

途人发现海面载浮载沉

救援人员接报后火速赶抵现场，并派出搜救船只在附近海面搜索。未几，消防员发现事主踪影，随即将其救起并送回岸上。

堕海女子现年25岁，持南韩护照。她被救起时神志清醒，由救护车送往玛丽医院治理。警方正调查事主堕海原因，暂列作「有人堕海」案件处理。

 

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
投资理财
19小时前
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
生活百科
19小时前
01:48
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
2026-01-22 07:00 HKT
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
楼市动向
21小时前
最新画面曝光！网红师傅装修凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
时事热话
17小时前
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
食用安全
16小时前
港人发现杜绝可疑来电妙法！活用Android手机1功能 实测2个月称「基本冇再收过诈骗电话」 即睇分享教学！
港人发现杜绝可疑来电妙法！活用Android手机1功能 实测2个月「基本冇再收过诈骗电话」（附教学）
生活百科
17小时前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
60年代邵氏美人娶新抱突起波澜 准新娘家逢巨变 星二代儿子公布婚礼新安排惹担忧
60年代邵氏美人娶新抱突起波澜 准新娘家逢巨变 星二代儿子公布婚礼新安排惹担忧
影视圈
11小时前
尖沙咀酒店谋杀及企图自杀案 夫右颈刀伤致命 妻昏迷手持染血生果刀被捕
突发
9小时前