25岁韩籍女西区堕海 途人报案获救送院

西区凌晨发生堕海事件。今日（23日）凌晨3时39分，一名女子被发现在丰物道8号对开约50米海面漂浮，有路经市民见状大惊，随即致电报案。

途人发现海面载浮载沉

救援人员接报后火速赶抵现场，并派出搜救船只在附近海面搜索。未几，消防员发现事主踪影，随即将其救起并送回岸上。

堕海女子现年25岁，持南韩护照。她被救起时神志清醒，由救护车送往玛丽医院治理。警方正调查事主堕海原因，暂列作「有人堕海」案件处理。

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk