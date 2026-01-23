Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

跨部门机场入境大堂截获行李藏毒 拘巴基汉检7.6万粒摇头丸

突发
更新时间：08:01 2026-01-23 HKT
发布时间：08:01 2026-01-23 HKT

警方在香港国际机场捣破一宗跨国贩毒案。西区警区反三合会行动组人员根据深入调查，于周二（21日）晚上联同相关部门采取行动，在机场入境大堂截查一名从海外抵港的男子。人员在其行李箱内搜获大批怀疑摇头丸，市值高达760万元，该名男子随即被捕扣查。

摇头丸市值达760万元 另检私烟

行动中，执法人员在该名男子的两个行李箱内，共检获约7.6万粒怀疑摇头丸。此外，人员亦在行李中发现371支未完税香烟，市值约2,000元，涉及应课税值约1,290元。警方随即将行李连同证物充公，并当场拘捕该名男子。

被捕男子为一名39岁非华裔人士。据悉，男子来自巴基斯坦，他涉嫌「贩运危险药物」及违反《应课税品条例》，目前正被警方扣留调查。警方正追查该批毒品的来源及去向，不排除有更多人落网。

警方重申，根据香港法例第134章《危险药物条例》，贩运危险药物属严重罪行，一经定罪，最高可被判处罚款500万元及终身监禁。警方强调会继续与相关部门保持紧密联系，加强情报交流，从源头打击流入本港的毒品。

