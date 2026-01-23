Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

先破毒品快餐车 再擒无牌驾驶 警旺角路障共拘3人包括台湾男

突发
更新时间：02:48 2026-01-23 HKT
发布时间：02:48 2026-01-23 HKT

警方西九龙冲锋队人员于今日（23日）凌晨时分，在旺角洗衣街一带设置路障，期间先后截获两辆可疑私家车。行动中，警员在一辆宝马房车内搜获大批伪装成流动充电器的毒品，当场拘捕台湾籍男司机；另在一辆私家车上截获无牌司机及通缉犯乘客，三名男子被带署扣查。

挖空充电器藏毒 台湾客涉贩毒被捕

凌晨1时许，警员在洗衣街与山东街交界截查一辆宝马房车，发现持护照入境的54岁台湾籍男司机神色可疑。警员搜查车厢时，发现一个怀疑被动过手脚的「尿袋」流动充电器，打开后揭发内里电池被挖空，藏有过百粒怀疑「太空油」（依托咪酯）烟弹及一批霹雳可卡因。

警员搜查车厢时，发现一个怀疑被动过手脚的「尿袋」流动充电器，打开后揭发内里电池被挖空，藏有过百粒怀疑「太空油」（依托咪酯）烟弹及一批霹雳可卡因。黎志伟摄
警员搜查车厢时，发现一个怀疑被动过手脚的「尿袋」流动充电器，打开后揭发内里电池被挖空，藏有过百粒怀疑「太空油」（依托咪酯）烟弹及一批霹雳可卡因。黎志伟摄
警员在靠近豉油街路障再截停一辆福士私家车，拘捕无牌驾驶男司机和正被通缉的男乘客。黎志伟摄
警员在靠近豉油街路障再截停一辆福士私家车，拘捕无牌驾驶男司机和正被通缉的男乘客。黎志伟摄

据了解，该名台湾男子抵港约一个月，持有国际车牌，涉事车辆由其本人持有。男子涉嫌「贩毒」被捕，毒品价值仍有待点算。

截福士私家车 司机无牌乘客通缉

随后，警员在靠近豉油街路障再截停一辆福士私家车，查问期间发现男司机竟未能出示驾驶执照，涉嫌「无牌驾驶」被捕。而车上一名男乘客同样未能出示身份证明文件，经深入调查后，有人承认自己正被警方通缉，警员遂将两人一并拘捕带署。

行动中，两辆涉案汽车均被扣留调查。警方强调将持续打击毒品犯罪及交通违例事项，正进一步调查两宗案件是否有关联。

