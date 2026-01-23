尖沙咀酒店谋杀及企图自杀案 夫右颈刀伤致命 妻昏迷手持染血生果刀被捕

尖沙咀柯士甸路近柯士甸道交界一酒店周四（22日）发生命案，一对年长夫妇昏迷房间内，送院后男子不治。警方周五凌晨交代案情指，77岁姓关死者是名退休人士，因长期病患寻死，案件列谋杀及企图自杀案，警方已经以涉嫌谋杀罪拘捕死者太太，即现场服用安眠药昏迷的73岁姓梁女子。

据油尖警区助理指挥官（刑事）警司程知仁表示，男死者身上有多处刀伤，包括双手前臂，以及怀疑属致命伤的右颈两厘米长刀伤，被利器插入造成。警方估计，男死者在被送往医院前，已经死亡，推断时间在周四的下午时段范围，确实死因有待解剖确认。

至于女被捕人，警方在她身上找不到明显伤势，而当时她手持一把长23厘米生果刀昏迷酒店房间的床上，生果刀上有血迹。现场无任何打斗和搜掠痕迹，另外在房间内找到一把20厘米长餐刀，估计死者被杀前服用了安眠药。

据估计，女被捕人服用安眠药轻生，所以昏迷在房间内。

警方在酒店房间找到两封分别属死者和被捕人的遗书，遗书上均交代了自己患有长期病患，无法支持下去，于是寻死。

警方又指，涉案夫妇二人结婚逾四十年，无家暴或精神病纪录，而女被捕人目前情况稳定，在医院深切治疗部接受观察。被捕人与前夫有一名居于外地的女儿。

油尖警区助理指挥官（刑事）警司程知仁向传媒交代案情。黎志伟摄

案件发生在周四下午4时许，当酒店职员清洁房间时，赫然发现一对年长夫妇昏迷，大惊报警求助。人员接报赶至，发现二人昏迷于房间内的床上，男子身上有刀伤，于是将两人送伊利沙伯医院抢救。至下午5时19分，丈夫证实不治，妻子经抢救后被送上病房。

案中夫妇于去年7月租住事发酒店，涉案房间约200呎，现场检获安眠药樽，另外两人有心脏病、肝病等病历。晚上9时许，多名探员重返酒店搜证。目前案件由油尖警区重案组跟进。