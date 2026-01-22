Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

消防处连续两日打击鬼油 破西环及马鞍山非法油站 检逾万公升柴油

突发
更新时间：23:13 2026-01-22 HKT
发布时间：23:13 2026-01-22 HKT

消防处打击非法燃油转注特遣队一连两日（1月21日及22日），分别于中西区及沙田区一带进行针对性打击非法加油活动（俗称「鬼油」）的行动，并于西环城西道及马鞍山耀沙路捣破两个非法加油站，共检获约10,600公升柴油，市值超过30万元。两日行动共检获约10,600公升柴油。

相关报道：《星岛》率先踢爆元朗鬼油站营运情况 直击加油装置简陋防火零设防

行动中，消防处人员发现一辆持牌危险品油缸车及大批入油工具，并截查3名男子，怀疑与案件有关。他们涉嫌违反《消防（消除火警危险）规例》，《危险品条例》及《危险品（管制）规例》，将会被检控。为保障公众安全，消防处已暂停涉案危险品车辆的牌照。相关牌照持有人一经定罪，其牌照将被撤销，以禁止相关车辆继续运载危险品。同时，处方已将涉案的柴油检走，并会向法庭申请充公。

消防处强调，一向致力打击任何形式的非法加油活动。处方重申，从事非法加油活动罪行严重。根据《消防（消除火警危险）规例》第19条，任何人为提供受管制物质以供转注入汽车油缸的业务的目的，而在任何处所之内或之上管有或控制受管制物质，即属犯罪。违者一经定罪，最高可被判罚款10万元及监禁六个月，如属其后每次定罪，可被判罚款20万元及监禁一年。

相关报道：海关联消防冚非法油站 扣7车检逾6万公升油 12人涉处理或购买非法燃油

此外，根据《危险品条例》，柴油的一般豁免量为500公升，汽油的一般豁免量为25公升。任何人士如制造、贮存、运送或使用超过豁免量的危险品，均须领有消防处根据《危险品条例》所发出的牌照。

消防处呼吁市民切勿光顾非法加油站。由于非法加油站并非根据国际广泛认可的安全标准兴建，亦未有装设加油站专用的消防装置及设备，一旦发生火警，可造成人命伤亡及导致财物损毁，后果非常严重。市民如发现怀疑非法燃油转注活动，可透过消防处「火警危险电子投诉平台（fhcp.hkfsd.gov.hk）上的「『油击』举报眼」或24小时举报热线5577 9666作出举报。

