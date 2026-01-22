Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

机场4抵港旅客藏私烟遭海关拘控 罪成各囚4至7个月

突发
更新时间：20:44 2026-01-22 HKT
发布时间：20:44 2026-01-22 HKT

4名抵港旅客因进口和处理未完税香烟以及未有向海关人员作出申报，违反《应课税品条例》，今日（1月22日）在西九龙裁判法院各被判监4至7个月，其中3人被判罚500元。海关对判刑表示欢迎，监禁判刑具相当阻吓作用，并充分反映罪行严重性。

海关人员于去年11月26日在香港国际机场截查一名48岁女旅客、一名37岁男旅客和一名55岁男旅客，并在他们的行李内共检获约9.86万支未完税香烟，市值共约40.4万元，应课税值总共约32.6万元。3人随即被捕，今日在西九龙裁判法院各被判监7个月及罚款500元。

此外，海关人员于昨日（1月21日）在机场截查一名33岁男旅客，并在他行李内共检获约2.84万支未完税香烟，市值共约12.78万元，应课税值总共约9.38万元。该名抵港旅客随即被捕。他今日在西九龙裁判法院被判监四个月。

昨日（1月20日）海关从涉案旅客截获的私烟。海关图片
昨日（1月20日）海关从涉案旅客截获的私烟。海关图片

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大棋盘即时｜火灾问责须视乎调查结果 消息：高官换马另有玄机
01:22
大棋盘即时点评｜火灾问责须视乎调查结果 消息：高官换马另有玄机
政情
7小时前
01:48
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
14小时前
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
生活百科
7小时前
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
投资理财
7小时前
91岁罗兰3日前缺席胡枫生日近况曝光 约一男星叹茶似「母子」 去年搀扶龙婆出席丧礼
91岁罗兰3日前缺席胡枫生日近况曝光 约一男星叹茶似「母子」 去年搀扶龙婆出席丧礼
影视圈
8小时前
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
楼市动向
9小时前
最新画面曝光！网红师傅装修凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
时事热话
5小时前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
66岁《香港早晨》台柱三代同堂庆祝结婚41周年 背景猛料硕士毕业曾任经理 前主持太太撞样关菊英星味浓
66岁《香港早晨》台柱三代同堂庆祝结婚41周年 背景猛料硕士毕业曾任经理 前主持太太撞样关菊英星味浓
影视圈
7小时前
四眼恶女巴士车尾发难 声称被摸丧骂男子 一原因全车乘客竟唔帮｜Juicy叮
四眼恶女巴士车尾发难 声称被摸丧骂男子 一原因全车乘客竟唔帮｜Juicy叮
时事热话
5小时前