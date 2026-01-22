机场4抵港旅客藏私烟遭海关拘控 罪成各囚4至7个月

4名抵港旅客因进口和处理未完税香烟以及未有向海关人员作出申报，违反《应课税品条例》，今日（1月22日）在西九龙裁判法院各被判监4至7个月，其中3人被判罚500元。海关对判刑表示欢迎，监禁判刑具相当阻吓作用，并充分反映罪行严重性。

海关人员于去年11月26日在香港国际机场截查一名48岁女旅客、一名37岁男旅客和一名55岁男旅客，并在他们的行李内共检获约9.86万支未完税香烟，市值共约40.4万元，应课税值总共约32.6万元。3人随即被捕，今日在西九龙裁判法院各被判监7个月及罚款500元。

此外，海关人员于昨日（1月21日）在机场截查一名33岁男旅客，并在他行李内共检获约2.84万支未完税香烟，市值共约12.78万元，应课税值总共约9.38万元。该名抵港旅客随即被捕。他今日在西九龙裁判法院被判监四个月。

昨日（1月20日）海关从涉案旅客截获的私烟。海关图片