珍惜生命｜尖沙咀两男女昏迷酒店房间 男死女获救 疑因病厌世服药自杀

突发
更新时间：17:53 2026-01-22 HKT
发布时间：17:53 2026-01-22 HKT

今（22日）午4时许，尖沙咀柯士甸路某酒店，一对男女昏迷酒店房间，职员发现报警，由救护车送院抢救，男子抢救后不治。

据了解，男死者姓关（77岁），女事主姓梁（73岁），租住酒店房间数个月，现场检获安眠药樽，估计两人服用数十粒。二人患有心脏病、肝病等疾病纪录，疑因疾病厌世，酒店职员下午清洁房间时揭发悲剧。

两事主在尖沙咀某酒店昏迷。黄文威摄
自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

