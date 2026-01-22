Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旺角住宅沦毒品分销中心 趁新年将至专攻青年市场 警拘6男女检$520万货

突发
更新时间：17:51 2026-01-22 HKT
发布时间：17:51 2026-01-22 HKT

警方昨日（21日）在旺角太子道西，破获一个供应港九市场、以私人住宅掩饰的毒品仓库，拘捕6名本地男女（37至53岁）涉嫌「贩运危险药物」及 「管有工具可作吸毒用途」，检获各式各类毒品，总值约520万元。警方相信，毒贩趁农历新年假期将至，主攻年轻人市场，呼吁家长留意。

港岛总区反三合会行动组高级督察吴嘉伦表示，探员经调查分析发现上述单位，昨日派员收网，首先截查一名离开单位的可疑男子，在他身上搜出一批依托咪酯烟弹。其后，警员将其拘捕，押解他至单位搜查，在单位发现多3男2女 ，并起出其余毒品。涉案毒品包括20公斤大麻、800克可卡因、1860粒依托咪酯电子烟弹、1100支电子大麻烟、2公斤大麻油，一批吸毒及毒品包装工具，总值约520万元。

6名被捕男女报称无业、装修工人及货车司机，仍被扣查。警方发现，贩毒集团以仔细分工提高效率，角色分别为管理监察毒品、包装、派货等。据悉涉案单位月租约1.2万元，自去年10月起被承租。6名被捕人相识，贩毒报酬各有不同，由数百至数千元不等，部分以日薪计，部分以月薪计。

警方又提到，涉案毒品有依托咪酯、大麻花、电子大麻烟等，主要针对年轻人市场，相信毒贩是趁农历新年假期在即，准备向青年贩毒。警方呼吁，年轻人假期消遣时，切勿因一时好奇或受朋辈影响吸毒；家长也要留意子女生活习惯，如果发现有任何毒品活动，请向警方举报。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
11小时前
大棋盘即时｜火灾问责须视乎调查结果 消息：高官换马另有玄机
01:22
大棋盘即时点评｜火灾问责须视乎调查结果 消息：高官换马另有玄机
政情
4小时前
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
01:51
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
社会
20小时前
「纸皮侠」港铁钻石山站横行 电动单车扮纸盒驶落月台直入车厢 港铁出手结局大快人心｜Juicy叮
00:34
「纸皮侠」港铁钻石山站横行 电动单车扮纸盒驶落月台直入车厢 港铁出手结局大快人心｜Juicy叮
时事热话
6小时前
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
生活百科
4小时前
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
楼市动向
6小时前
66岁《香港早晨》台柱三代同堂庆祝结婚41周年 背景猛料硕士毕业曾任经理 前主持太太撞样关菊英星味浓
66岁《香港早晨》台柱三代同堂庆祝结婚41周年 背景猛料硕士毕业曾任经理 前主持太太撞样关菊英星味浓
影视圈
4小时前
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
时事热话
2026-01-21 14:20 HKT
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
01:25
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
商业创科
23小时前
炎明熹敞开合作大门迎姜涛天价转会成最强同门 关心钟柔美「被消失」望她安好
11:25
炎明熹敞开合作大门迎姜涛天价转会成最强同门 关心钟柔美「被消失」望她安好
影视圈
20小时前