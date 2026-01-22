旺角住宅沦毒品分销中心 趁新年将至专攻青年市场 警拘6男女检$520万货

警方昨日（21日）在旺角太子道西，破获一个供应港九市场、以私人住宅掩饰的毒品仓库，拘捕6名本地男女（37至53岁）涉嫌「贩运危险药物」及 「管有工具可作吸毒用途」，检获各式各类毒品，总值约520万元。警方相信，毒贩趁农历新年假期将至，主攻年轻人市场，呼吁家长留意。

港岛总区反三合会行动组高级督察吴嘉伦表示，探员经调查分析发现上述单位，昨日派员收网，首先截查一名离开单位的可疑男子，在他身上搜出一批依托咪酯烟弹。其后，警员将其拘捕，押解他至单位搜查，在单位发现多3男2女 ，并起出其余毒品。涉案毒品包括20公斤大麻、800克可卡因、1860粒依托咪酯电子烟弹、1100支电子大麻烟、2公斤大麻油，一批吸毒及毒品包装工具，总值约520万元。

6名被捕男女报称无业、装修工人及货车司机，仍被扣查。警方发现，贩毒集团以仔细分工提高效率，角色分别为管理监察毒品、包装、派货等。据悉涉案单位月租约1.2万元，自去年10月起被承租。6名被捕人相识，贩毒报酬各有不同，由数百至数千元不等，部分以日薪计，部分以月薪计。

警方又提到，涉案毒品有依托咪酯、大麻花、电子大麻烟等，主要针对年轻人市场，相信毒贩是趁农历新年假期在即，准备向青年贩毒。警方呼吁，年轻人假期消遣时，切勿因一时好奇或受朋辈影响吸毒；家长也要留意子女生活习惯，如果发现有任何毒品活动，请向警方举报。