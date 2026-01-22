Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伪冒「电子告票平台」短讯再现 警吁辨清真假：有#无Link；.gov.hk你要认清

突发
更新时间：16:44 2026-01-22 HKT
发布时间：16:44 2026-01-22 HKT

警务处今日（1月22日）呼吁市民提高警觉，慎防声称由警务处「电子交通告票平台」发出的伪冒电子告票短讯。有关短讯附有虚假网站超连结（etraffictickot.top/hk/；etrafticket.one/hk），冒充「电子交通告票平台」的「核实／缴付告票」页面，企图欺骗市民提供信用卡帐户及个人资料。警方呼吁市民切勿点击可疑连结，切记真实短讯应为「有#无Link；.gov.hk你要认清」。

警方强调，官方「电子交通告票平台」（www.etrafficticket.gov.hk）除要求市民提供车牌号码外，亦要求输入通知书编号，并会列出「交通定额罚款通知书」详情，如违例日期、时间及地点等，供市民核对。所有电子告票短讯只会由警务处发送人名称（即「#HKPF-eTT」）发出，而无论是以短信或电邮形式发出的告票，绝不会附有任何超连结。

警方展示诈骗网站截图。
警方展示诈骗网站截图。

市民如接获来历不明的短讯，应保持警觉，切勿点击任何超连结、登入可疑网站或提供个人资料。市民若曾向该网站提供个人资料，请致电18222与警务处反诈骗协调中心人员联络。市民如对「电子交通告票平台」有任何查询，可致电181 181。

警务处提醒市民切记「有#无Link；.gov.hk你要认清」，注意以下防骗资讯：

  • 所有告票短讯均由「#HKPF-eTT」发出，其他发送人名称均属伪冒；
  • 短讯及电邮告票均不会附上任何超连结，市民应提高警觉，切勿点击可疑超连结或提供个人资料；以及
  • 平台官方网站域名结尾为「.gov.hk」，其他结尾均非政府网站。
警方展示诈骗短讯截图。
警方展示诈骗短讯截图。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
11小时前
大棋盘即时｜火灾问责须视乎调查结果 消息：高官换马另有玄机
01:22
大棋盘即时点评｜火灾问责须视乎调查结果 消息：高官换马另有玄机
政情
4小时前
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
01:51
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
社会
20小时前
「纸皮侠」港铁钻石山站横行 电动单车扮纸盒驶落月台直入车厢 港铁出手结局大快人心｜Juicy叮
00:34
「纸皮侠」港铁钻石山站横行 电动单车扮纸盒驶落月台直入车厢 港铁出手结局大快人心｜Juicy叮
时事热话
6小时前
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
生活百科
4小时前
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
楼市动向
6小时前
66岁《香港早晨》台柱三代同堂庆祝结婚41周年 背景猛料硕士毕业曾任经理 前主持太太撞样关菊英星味浓
66岁《香港早晨》台柱三代同堂庆祝结婚41周年 背景猛料硕士毕业曾任经理 前主持太太撞样关菊英星味浓
影视圈
4小时前
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
时事热话
2026-01-21 14:20 HKT
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
01:25
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
商业创科
23小时前
炎明熹敞开合作大门迎姜涛天价转会成最强同门 关心钟柔美「被消失」望她安好
11:25
炎明熹敞开合作大门迎姜涛天价转会成最强同门 关心钟柔美「被消失」望她安好
影视圈
20小时前