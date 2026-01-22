伪冒「电子告票平台」短讯再现 警吁辨清真假：有#无Link；.gov.hk你要认清

警务处今日（1月22日）呼吁市民提高警觉，慎防声称由警务处「电子交通告票平台」发出的伪冒电子告票短讯。有关短讯附有虚假网站超连结（etraffictickot.top/hk/；etrafticket.one/hk），冒充「电子交通告票平台」的「核实／缴付告票」页面，企图欺骗市民提供信用卡帐户及个人资料。警方呼吁市民切勿点击可疑连结，切记真实短讯应为「有#无Link；.gov.hk你要认清」。

警方强调，官方「电子交通告票平台」（www.etrafficticket.gov.hk）除要求市民提供车牌号码外，亦要求输入通知书编号，并会列出「交通定额罚款通知书」详情，如违例日期、时间及地点等，供市民核对。所有电子告票短讯只会由警务处发送人名称（即「#HKPF-eTT」）发出，而无论是以短信或电邮形式发出的告票，绝不会附有任何超连结。

警方展示诈骗网站截图。

市民如接获来历不明的短讯，应保持警觉，切勿点击任何超连结、登入可疑网站或提供个人资料。市民若曾向该网站提供个人资料，请致电18222与警务处反诈骗协调中心人员联络。市民如对「电子交通告票平台」有任何查询，可致电181 181。

警务处提醒市民切记「有#无Link；.gov.hk你要认清」，注意以下防骗资讯：

所有告票短讯均由「#HKPF-eTT」发出，其他发送人名称均属伪冒；

短讯及电邮告票均不会附上任何超连结，市民应提高警觉，切勿点击可疑超连结或提供个人资料；以及

平台官方网站域名结尾为「.gov.hk」，其他结尾均非政府网站。

警方展示诈骗短讯截图。