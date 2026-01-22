Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

七旬妇玩FB与「上市公司CEO」暮年恋 被诱按楼借钱买金 损失逾$600万

突发
更新时间：16:26 2026-01-22 HKT
发布时间：16:26 2026-01-22 HKT

警方过去四星期接获逾80宗网上情缘骗案，总损失超过4900万港元。最大单一损失受害人涉及是一名7旬本地妇人，她自以为结交了一名「上市公司CEO」，被诱骗「投资黄金」，甚至不惜按楼借钱，最终损失超过600万元。

警方表示，过去四星期接获逾80宗网上情缘骗案，呼吁市民慎防。FB：守网者
警方在防骗专页「守网者」表示，受害的70岁本地女子透过Facebook，认识一名自称为「上市公司CEO」人士，被诱骗「投资黄金」。女子不惜将楼宇抵押借贷，分别73次转账超过560万元到骗徒指定银行户口，并分2次将共45万港元现金交给另一骗徒。最终骗徒失联，受害人始知被骗。

警方呼吁市民网上交友后，应坚持与对方直接见面，及拒绝不切实际的投资计划。如有怀疑，可在守网者网站的「防骗视伏器」或手机应用程式「防骗视伏App」，以作诈骗风险评估。

