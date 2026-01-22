Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

骗徒扮可立中学职员 诱玩具舖代订佛跳墙 卡片错漏百出校方吁慎防

突发
更新时间：16:11 2026-01-22 HKT
发布时间：16:11 2026-01-22 HKT

年近岁晚，「佛跳墙骗案」再现。湾仔一间玩具店今日（1月22日）表示，有骗徒假扮新蒲岗可立中学职员，首先声称订购玩具，更发送一张伪造卡片试图博取信任，其后诱骗他们协助「订购佛跳墙」，幸店舖职员及时识破。校方亦发通告，呼吁供应商慎防。

据玩具店「鸿兴玩具」在社交平台表示，涉事骗徒自称姓冯，是学校一名主任，未能说流利广东话。骗徒首先声称学校要买50件玩具，并传来一张印有「香港可立中学」字眼的卡片，其后又突然叫玩具店协助他订购「佛跳墙」。店舖大感疑惑，随即致电学校查询，发现根本没有此人。

不少网民发现相关卡片错漏百出。FB：鸿兴玩具
事件在社交平台引起讨论，不少网民发现相关卡片错漏百出，例如可立中学正确全称应为「可立中学（啬色园主办）」，相关职员使用Google电邮，电话一行的字体明显不同等等。亦有人指出这类骗案过去已多次发生，直言「己经不是新鲜事」、「你并不孤单！我最近都遇到，不过系买床褥」、「以前我哋公司都试过，执好晒5000元货，攞货前又话要买名贵中药，要先帮他付3000元，我们不愿意，他便说不要了」。

可立中学亦在官网发声明，表示近日发现不法分子冒充学校职员或老师，向供应商订购货品，行为不仅损害学校声誉，亦可能令供应商蒙受经济损失。校方提醒，该校职员不会以学校名片作为身分证明；在任何大额采购前，校方必先行报价及有审批程序。校方呼吁，供应商如收到可疑订购要求，无论透过电邮或电话，务必先与本校联络，以确认真伪。

可立中学校方在官网发声明。
可立中学发声明，呼吁供应商慎防。资料图片
