警察谈判组成立50周年 全球逾500专家出席研讨会 探讨国际合作促进交流

适逢香港警察谈判组成立50周年，警方一连两日（22、23日）举行「香港警察谈判组成立50周年发展研讨会暨展览会」，邀请逾500位来自世界各地从事谈判及危机处理的代表，进行多场专题演讲与研讨会，促进意见交流及经验分享，共同探讨谈判和危机处理的国际合作及未来发展方向。

今次研讨会以「仁心传承五十载，诚德委身伴前行」为题，来自中国内地、柬埔寨、迪拜、印尼、澳门、新加坡及瑞士从事谈判及危机处理的代表、以及本地教育界和社福界代表共同参与，透过交流加强创科发展、提升危机处理能力及经验承传。

研讨会首日将聚焦海内外危机管理、谈判及解决方案的经验分享，警方谈判组与来自内地及海外谈判界的讲者，探讨危机管理合作，并就如何透过谈判工作加强公共安全、促进社会韧性等议题交换意见，进一步巩固国际及区域合作网络。次日将集中与本地专业团体及学术界探讨构建本地校园支援网络、如何预防青少年轻生，以及人工智能在谈判过程上的角色。

警务处处长周一鸣于开幕礼致词时表示，1975年成立的警察谈判组由成立之初专责反恐及处理严重刑事案件，到后来处理自杀个案，一直是香港警方危机应变的重要一环。目前谈判组拥有105位成员，提供全天候支援，每位均坚守「仁者不忧」的座右铭，配合凭著冷静思考分析、倾听沟通及高度团队精神，化解危机拯救生命，特别感谢谈判组组员过去半世纪的无私付出。

他亦指，谈判组近年积极与跨界别单位合作，联手应对不同的社会状况，例如过起就学童轻生事件，谈判组主动联同教育局、学界及社福界持份者一起加强学校处理校园危机的能力，推广学童心理韧力教育，协助学童与困境中保持正面态度。他期望藉是次活动能深入交流，促进各方携手向前。

开幕礼后，警察谈判组主管廖珈奇与新加坡、印尼、杜拜及瑞士代表进行研讨，就建立危机谈判领域国际合作的经验作交流。