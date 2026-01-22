Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜竹园南邨男子飞堕簷篷 当场不治

突发
更新时间：07:22 2026-01-22 HKT
发布时间：07:22 2026-01-22 HKT

今日（22日）凌晨约零时，黄大仙竹园南邨趣园楼一名保安员报案，指发现一名男子倒卧于大厦簷篷位置，怀疑从高处堕下。

救援人员接报赶至，经检验后证实姓麦、74岁事主已当场死亡。警方到场调查后，未有在现场发现遗书，事主的确实死因有待验尸后确定，案件暂列作有人从高处堕下处理。

 

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

