珍惜生命｜竹园南邨男子飞堕簷篷 当场不治

今日（22日）凌晨约零时，黄大仙竹园南邨趣园楼一名保安员报案，指发现一名男子倒卧于大厦簷篷位置，怀疑从高处堕下。

救援人员接报赶至，经检验后证实姓麦、74岁事主已当场死亡。警方到场调查后，未有在现场发现遗书，事主的确实死因有待验尸后确定，案件暂列作有人从高处堕下处理。

