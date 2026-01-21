海关放蛇打击电话订购私烟 29岁女派货断正被捕
更新时间：20:39 2026-01-21 HKT
发布时间：20:39 2026-01-21 HKT
发布时间：20:39 2026-01-21 HKT
海关在全港各区展开代号「迅雷」行动，打击电话订购私烟活动。海关税收罪案调查科私烟订购专责小组近日派员「放蛇」，假扮买家致电私烟传单上的电话号码订购私烟，并于今日（21日）相约一名私烟卖家到长沙湾一公共屋邨交易，当场拘捕一名29岁本地女子，在其身上检获2,000支怀疑私烟。
其后，海关人员在被捕女子驾驶的私家车内，再检获约3.6万支怀疑私烟，检获的私烟市值约17万港元，应课税值约12.5万港元。被捕女子报称任职司机，负责派送私烟，海关正在调查该批私烟的来源，行动仍在继续中，不排除稍后有更多人被捕。
最Hit
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
2026-01-20 15:32 HKT
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
2026-01-20 12:25 HKT
由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」
2026-01-20 06:00 HKT