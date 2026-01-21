Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海关放蛇打击电话订购私烟 29岁女派货断正被捕

突发
更新时间：20:39 2026-01-21 HKT
发布时间：20:39 2026-01-21 HKT

海关在全港各区展开代号「迅雷」行动，打击电话订购私烟活动。海关税收罪案调查科私烟订购专责小组近日派员「放蛇」，假扮买家致电私烟传单上的电话号码订购私烟，并于今日（21日）相约一名私烟卖家到长沙湾一公共屋邨交易，当场拘捕一名29岁本地女子，在其身上检获2,000支怀疑私烟。

其后，海关人员在被捕女子驾驶的私家车内，再检获约3.6万支怀疑私烟，检获的私烟市值约17万港元，应课税值约12.5万港元。被捕女子报称任职司机，负责派送私烟，海关正在调查该批私烟的来源，行动仍在继续中，不排除稍后有更多人被捕。

