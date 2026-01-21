Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警首破依托咪酯净化提炼工场 22岁无业男收$5000制毒被捕

更新时间：17:28 2026-01-21 HKT
发布时间：17:28 2026-01-21 HKT

警方首次捣破依托咪酯净化及提炼工场。警方毒品调查科昨日（20日）于元朗捣破一个依托咪酯净化及提炼工场，检获大量不同形态的依托咪酯毒品。警方初步调查，相信检获怀疑含依托咪酯的晶状毒品，经化学加工、净化及提炼，可生产约8公斤依托咪酯粉末，并可制造成约4万粒依托咪酯烟弹，市值约1000万港元。

警方昨晨突击搜查一间位于元朗水蕉新村约700呎的石屋，检获10斤含有依托咪酯成份的晶状毒品、215克依托咪酯粉末、3公升依托咪酯液体及大量化学物品，其中部份化学品更为易燃及存有爆炸风险。警方亦在单位内检获一批器具及设备，相信用作净化及提炼怀疑依托咪酯粉末之用。 

警方指该批毒品未有流入市面，相信有人接受贩毒集团的金钱报酬，协助净化及提炼依托咪酯毒品，供应本地巿场，不排除该批毒品从其他地方运入本港，将从不同方向调查，追查毒品来源，防止有其他同类毒品流入香港。

毒品调查科行动组3队总督察湛倬鸣表示，贩毒集团以住宅单位作掩饰，惟依托咪酯毒品的加工、净化及煶炼过程，涉及易燃易爆的化学物品，稍有差错便会发生火警，甚至爆炸，波及附近居民，直斥毒犯为一已之利及方便，罔顾他人安全，其行为属自私自利，绝不能饶恕，并作出最严厉谴责。

消息指，涉案提炼工场营运一个月，相信该批毒品供应本地市场，而贩毒集团以5000元招揽被捕男子处理毒品，又透过不同途径教授男子有关依托咪酯的净化及提炼过程。
 

