海关联消防冚非法油站 扣7车检逾6万公升油 12人涉处理或购买非法燃油

海关与消防处于过去两星期（1月5日至18日）展开代号「击破」的全港性打击非法燃油活动的联合行动，以堵截非法燃油的供应及打击市内非法燃油贩卖活动。行动中，海关与消防处共侦破8宗相关案件，检获共约7100公升未完税汽油及6万公升柴油，扣查7辆涉案车辆，检获的非法燃油估计市值约190万元。



海关与消防处人员于行动期间，在九龙湾、慈云山、青衣及屯门捣破共3个流动非法汽油加油站及两个非法柴油加油站，检获约3100公升未完税汽油、6万公升柴油及大批入油工具。涉案人士包括7名相信为非法加油站负责人及3名正在该处光顾的男子，年龄介乎34岁至66岁，6辆涉案车辆亦被检取。

此外，海关人员于1月8日、1月12日及1月15日在屯门及元朗捣破一个非法汽油储存仓及两个非法汽油加油站。海关在其中位于屯门一间铁皮屋的非法汽油加油站内亦检获一辆正在卸载未完税汽油的跨境货车，拘捕一名37岁非本地男子及一名54岁非本地女子，分别为货车司机及非法加油站操作员。3宗案件共检获约4000公升未完税汽油，一辆跨境货车及大批入油工具。

上述12名涉案人士涉嫌处理或购买非法燃油，违反《应课税品条例》及《危险品条例》等相关条例，案件仍在调查中。

近年本港油价持续上升，不法分子有更大诱因去贩卖较便宜的未完税汽油图利，诱使市民挺而走险去光顾。调查发现，不法分子利用非法改装油缸的货车，将未完税汽油偷运入境，然后存入乡郊的非法汽油储存仓库或直接供应予非法加油站。非法储存仓库再将非法汽油供应予流动非法加油站，经营非法流动加油站人士，涉嫌利用未符合消防规格的车辆，将非法汽油运载到市区较偏僻位置进行贩卖，目的想增加其流动性及执法难度，非法加油站全部欠缺合规格的防火设备及装置，对公众构成危险。

海关表示对有关行为绝不姑息，将果断采取执法行动，呼吁市民切勿光顾非法加油站。购买未完税汽油，除了是刑事罪行留有案底，非法汽油品质亦无保证，使用非法汽油可能会对汽车造成损害，影响行车安全，市民切勿贪图每公升便宜几元而挺而走险，涉案车辆亦有机会因使用非法汽油而被法庭充公，绝对得不偿失。