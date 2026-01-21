海关消防打击非法加油站 扣7部涉案车检逾6万公升非法燃油拘12人

海关及消防处过去两星期采取联合行动 「击破」，打击非法燃油活动，其中在屯门捣破以汽车美容做掩饰的非法加油站，检获正在卸载未完税汽油的跨境货车，货车涉嫌利用非法改装油缸，将未完税汽油偷运入境，整个行动共检获7架涉案车辆及约67,100公升非法燃油，市值合共约310万元，拘捕10男2女。消防处警告，非法加油站未有装置加油站专用的消防设备，一旦发生火警或爆炸，后果严重，对自身或公众构成高度危险。

海关税收罪案调查科调查第三组指挥官张瑞敏表示，海关与消防处在过去两周，即1月5日至18日期间，展开全港性打击市内非法燃油贩卖活动。行动中合共侦破8宗案件，检获超过67100公升非法燃油，市值共310万元。当中包括6宗非法汽油案件，２宗非法柴油案件，检获7100公升未完税汽油，60000公升柴油，检获7部涉案车辆（市值约122万元），非法燃油总市值约190万元，行动中拘捕12人，包括10男2女，年龄34至66岁。其中8名分别是非法油站管理员及操作员，3名是光顾非法加油站的人士，1人是货车司机。

海关分别在九龙湾及慈云山偏僻街道，共捣破3个流动非法加油站 ，检获3100公升未完税汽油，市值约9万元，并检取3部供应非法汽油的轻型货车及3部光顾非法加油站的私家车。行动中拘捕6人，包括3名非法加油站负责人，3名光顾非法加油站人士，6人均为本地男子，年龄介乎34至66岁。

海关不仅扫荡市内流动非法加油站，亦打击非法燃油的来源及储存中心，行动期间，分别在屯门及元朗三个较偏僻的乡郊位置，捣破两个在铁皮屋内的非法加油站，以及一个在铁皮屋内的非法汽油储存中心，合共检获4000公升未完税汽油。其中在屯门破获一个以汽车美容做掩饰的非法加油站，当时检获一部正在卸载未完税汽油去非法加油站的跨境货车，货车涉嫌利用非法改装油缸，将未完税汽油偷运入境，然后供应予非法加油站作贩卖用途。案件中拘捕一名中国籍男子为货车司机，一名中国籍女子，是非法油站的操作员，年龄分别是37及54岁。该部跨境货车连同上述非法加油站内3部供应非法汽油的轻型货车，以及3部光顾非法加油站的私家车，共7部车辆市值约122万元。根据《应课税品条例》，将向法庭申请将车辆充公。

近年本港油价持续上升，不法分子有更大诱因去贩卖较便宜的未完税汽油图利，诱使市民挺而走险去光顾。调查发现，不法分子利用非法改装油缸的货车，将未完税汽油偷运入境，然后存入乡郊的非法汽油储存仓库或直接供应予非法加油站。非法储存仓库再将非法汽油供应予流动非法加油站，经营非法流动加油站人士，涉嫌利用未符合消防规格的车辆，将非法汽油运载到市区较偏僻位置进行贩卖，目的想增加其流动性及执法难度，非法加油站全部欠缺合规格的防火设备及装置，对公众构成危险。海关对有关行为绝不姑息，将果断采取执法行动。海关呼吁市民切勿光顾非法加油站。购买未完税汽油，除了是刑事罪行留有案底，非法汽油品质亦无保证，使用非法汽油可能会对汽车造成损害，影响行车安全，市民切勿贪图每公升便宜几元而挺而走险，涉案车辆亦有机会因使用非法汽油而被法庭充公，绝对得不偿失。

此外，消防处危险品执法课高级消防队长叶冠雄表示，人员在1月7日及15日分别在青衣及屯门，捣破两个非法柴油加油站，共检获60000公升柴油及一批入油工具，并截查4名涉案人士，包括3男1女，年龄介乎40至48岁，涉嫌违反消防条例及危险品条例，将会被检控。为保障公众安全，消防处亦暂停涉案的危险品车辆牌照。相关牌照持有人一经定罪，其牌照将被撤销，以禁止相关车辆运载危险品。消防处已检走涉案的柴油，并会向法庭申请充公。

根据消防条例及危险品条例，过量储存危险品及经营非法加油站，一经定罪，最高可被判罚款10万元及入狱6个月。消防处会继续打击相关违法行为。由于非法加油站未有装置加油站专用的消防设备，一旦发生火警或爆炸，后果严重，对自身或公众构成高度危险。