120人被诱骗投资人工智能产品 至少呃$570万 警拘3男女涉串谋诈骗

警方早前接获有受害人报案，指在2024年8月至2025年11月，受一名男子诱骗投资人工智能产品，以获取每月保证利润，惟其后未能取回有关款项，更与该名男子失去联络，怀疑受骗，涉案金额共约570万元。案件交由九龙城警区重案组人员接手调查。人员经深入调查后，揭发案件共涉约120名受害人，总涉案金额有待确定。



经进一步调查，人员前日(1月19日)在九龙城警区拘捕2名本地男子及1名本地女子，年龄介乎56至65岁，涉嫌串谋诈骗，现正保释候查。人员于行动中检获大量文件和一批电脑。



警方提醒，串谋诈骗属严重罪行，一经定罪，最高可被判监禁十四年，市民切勿以身试法。此外，警方呼吁，如市民接获一些来历不名的推销电话，一定要核实对方的身份，以免堕入骗案。如有任何怀疑，请致电「防骗易」热线18222查询。