3个月内涉12宗扒窃案 盗信用卡海外网购签帐$70万 2内地男落网

警方在去年9至12月接获多宗报案，受害人在北角、鲗鱼涌及中环等区被「打荷包」，遭扒手偷走银包，损失现金及信用卡，其中信用卡更被人极速作网上海外购物盗用签帐。东区警区人员经追查后，前日（19日）在北角进行反扒窃行动，成功拘捕两名目标内地男子，他们涉及过去三个月共12宗扒窃案，牵涉财物约值港币73万，包括现金3万元及信用卡被盗用作签账交易70万元，其中最大一宗交易签帐高达11万元。警方相信幕后有集团操纵，正追查集团背景。

警方展示扒窃案犯案手法。

东区警区刑事部总督察周皓元讲述案情。梁国峰摄

东区警区刑事部总督察周皓元讲述案情时表示，警方于过去三个月接获多名受害人举报，指在街上或公共交通工具上被打荷包，银包大多放在自己手袋、背囊内，而银包内有其证件、现金及信用卡等，当发现被打荷包后，极短时间内便被盗用进行网上签帐交易。

警方接报后作跟进调查，追踪及翻查闭路电视，最终锁定两名疑匪，东区警方于周一（19日）在区内人流密集地方，以及案件发生的黑点，进行反扒窃行动。行动期间，警方于北角英皇道附近成功发现该两名目标人物。当时两人形迹可疑，似乎在寻找落手目标。警方经一轮观察后，在他们逃走前成功截停及拘捕。两名被捕男子分别31岁及43岁，持双程证当日入境香港，涉嫌与发生在北角、鲗鱼涌及中环区共12宗扒窃案件有关，涉及财物总值73万元。当中被盗现金为3万元，而被盗用信用卡签帐交易则有70万元。调查显示，签帐交易涉及海外网上购物，涉及约旦、阿联酋等地，多数购买贵重物品，最大一宗签帐涉款11万元。

根据调查所得，这类扒窃常出现于人流密集地方，寻找作案的目标，取易不取难，专吼单独逛街人士，孭手袋背囊，将银包放在袋内，有时没拉拉链，趁受害人分心时扒走其银包。两名被捕男子仍被扣查中。

警方一直重视打击揾快钱罪行，会继续以情报做主导，采取针对性反罪恶行动。警方提醒市民，临近岁晚，出入人流密集地方，要格外小心财物，提防形迹可疑人士，尤其是自己背囊手袋，确保拉好拉链，如发现信用卡失窃，出现可疑交易，应立即致电银行查询，以及尽快向警方报案。