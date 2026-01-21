Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

3个月内涉12宗扒窃案 盗信用卡海外网购签帐$70万 2内地男落网

突发
更新时间：13:22 2026-01-21 HKT
发布时间：13:22 2026-01-21 HKT

警方在去年9至12月接获多宗报案，受害人在北角、鲗鱼涌及中环等区被「打荷包」，遭扒手偷走银包，损失现金及信用卡，其中信用卡更被人极速作网上海外购物盗用签帐。东区警区人员经追查后，前日（19日）在北角进行反扒窃行动，成功拘捕两名目标内地男子，他们涉及过去三个月共12宗扒窃案，牵涉财物约值港币73万，包括现金3万元及信用卡被盗用作签账交易70万元，其中最大一宗交易签帐高达11万元。警方相信幕后有集团操纵，正追查集团背景。

警方展示扒窃案犯案手法。
警方展示扒窃案犯案手法。
东区警区刑事部总督察周皓元讲述案情。梁国峰摄
东区警区刑事部总督察周皓元讲述案情。梁国峰摄

东区警区刑事部总督察周皓元讲述案情时表示，警方于过去三个月接获多名受害人举报，指在街上或公共交通工具上被打荷包，银包大多放在自己手袋、背囊内，而银包内有其证件、现金及信用卡等，当发现被打荷包后，极短时间内便被盗用进行网上签帐交易。

警方接报后作跟进调查，追踪及翻查闭路电视，最终锁定两名疑匪，东区警方于周一（19日）在区内人流密集地方，以及案件发生的黑点，进行反扒窃行动。行动期间，警方于北角英皇道附近成功发现该两名目标人物。当时两人形迹可疑，似乎在寻找落手目标。警方经一轮观察后，在他们逃走前成功截停及拘捕。两名被捕男子分别31岁及43岁，持双程证当日入境香港，涉嫌与发生在北角、鲗鱼涌及中环区共12宗扒窃案件有关，涉及财物总值73万元。当中被盗现金为3万元，而被盗用信用卡签帐交易则有70万元。调查显示，签帐交易涉及海外网上购物，涉及约旦、阿联酋等地，多数购买贵重物品，最大一宗签帐涉款11万元。

根据调查所得，这类扒窃常出现于人流密集地方，寻找作案的目标，取易不取难，专吼单独逛街人士，孭手袋背囊，将银包放在袋内，有时没拉拉链，趁受害人分心时扒走其银包。两名被捕男子仍被扣查中。

警方一直重视打击揾快钱罪行，会继续以情报做主导，采取针对性反罪恶行动。警方提醒市民，临近岁晚，出入人流密集地方，要格外小心财物，提防形迹可疑人士，尤其是自己背囊手袋，确保拉好拉链，如发现信用卡失窃，出现可疑交易，应立即致电银行查询，以及尽快向警方报案。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
生活百科
22小时前
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
股市
15小时前
南丫海难│死因庭裁定39名罹难者「非法被杀」
00:46
南丫海难│死因庭裁定39名罹难者「非法被杀」
社会
4小时前
由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」
由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」
投资理财
2026-01-20 06:00 HKT
36岁女患肺癌病逝 生前爱跑步喝黑咖啡 「健康」习惯竟成催命符？
36岁女患肺癌病逝 生前爱跑步喝黑咖啡 「健康」习惯竟成催命符？
保健养生
21小时前
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
影视圈
18小时前
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
商业创科
2026-01-20 12:25 HKT
星岛申诉王|宠物店$800出租猫咪 网民闹爆 店主独家受访 揭事件背后真相
03:14
星岛申诉王 | 放蛇租猫直击 $800租猫变免费送 年轻女店主揭被骗900万心酸内情
放蛇直击
6小时前
邓兆尊被问「最穷只得1亿」都市传闻 真实反应显示身家深不见底 网传靠收息赚17亿
邓兆尊被问「最穷只得1亿」都市传闻 真实反应显示身家深不见底 网传靠收息赚17亿
影视圈
5小时前