涉非法进口另类吸烟产品 广州来港男子判监6个月

突发
更新时间：13:11 2026-01-21 HKT
发布时间：13:11 2026-01-21 HKT

一名由广州抵港的男子因非法进口4万支另类吸烟产品，昨日（20日）在西九龙裁判法院被判即时监禁6个月。衞生署欢迎判决，认为监禁刑罚具相当阻吓作用，并忠告市民和旅客切勿携带电子烟、加热烟产品或草本烟等另类吸烟产品进入香港，亦不应使用任何另类吸烟产品。

前日（19日）衞生署控烟酒办公室接获香港海关通知，在该名涉案男子的行李中搜获4万支另类吸烟产品。控烟酒办随即拘捕及检控该名人士。

自《2025年控烟法例（修订）条例》中有关控烟酒办督察拘捕权的修订于去年9月19日生效以来，控烟酒办已就15宗携带大量另类吸烟产品入境的案件提出检控，共有17人被定罪和被判处监禁，刑期由2个月至6个月不等。

根据《进出口条例》（第60章），任何人进口另类吸烟产品，包括电子烟、加热烟产品及草本烟，即属违法，经简易程序定罪，可判处罚款50万及监禁两年；而经公诉程序定罪，则可判处罚款200万元及监禁7年。此外，根据《吸烟（公众衞生）条例》（第371章），任何人不得推广、制造、售卖或为商业目的而管有另类吸烟产品。违例者一经定罪，最高可处罚款5万元及监禁6个月。

