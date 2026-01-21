海关破两宗海路走私案 检烟草药剂制品包括壮阳药市值$2900万

海关侦破两宗海路走私案，检获走私烟草产品、怀疑药剂制品及濒危物种等，市值2900万元。

海关有组织罪案调查科特别调查第二组调查主任郭俊廷指，海关分别在1月5日及8日侦破两宗海路走私案件。该两日晚上海关截查两艘由香港出发前往澳门的内河船，并在船上检获大批怀疑走私货物，当中包括约40万粒及635支怀疑药剂制品、360公斤烟草产品、5800粒烟弹、75公斤燕窝、43公斤怀疑受管制鱼翅以及4公斤沉香木，检获物品总值约港币2900万元。

港口及海域科海域行动组署理高级督察陈景锋讲述行动详情时表示，海关区域巡逻船在该两日晚上，在烂角咀对出水域截停一艘正开往澳门的内河船，两宗案件的内河船均无使用货柜装货，船上摆满大批散装货物，当人员登船搜查及要求船员出示载货舱单时，船员只能提供一份简略粗疏的文件，引起海关的怀疑，相信两艘内河船的货仓内混杂未列舱单的货物，企图掩人耳目，进行走私活动。于是将两艘内河船押到屯门海关船队基地，作进一步调查。

其后经查验，海关在两艘船上均发现未列舱单的货物，包括名贵食材，如燕窝、干鱼翅、烟草产品、药剂制品等。案件其后交由有组织罪案调查科跟进调查。

郭俊廷续称，涉案货物分别报称载有鞋类、服装、手提包及电子产品，以及日用品、保健品、化妆品及电子产品等。经过点算，在船上检获怀疑药剂制品、烟草产品、烟弹、燕窝以及怀疑受管制的鱼翅及沉香木，总值约2900万元。其中约一半的怀疑药剂制品，属口服类型的壮阳药，包装上标示含有第一部毒药，目前针对货物的付货公司、收货人、货物来源及最终目的地作调查，不排除有涉案人士被捕。海关亦会将检获的鱼翅及沉香木，转交渔农自然护理署作进一步化验，以确定有关物品是否受《保护濒危动植物物种条例》监管。

在两宗案件中，人员留意不法之徒意图利用鱼目混珠手法，将走私货物与大量低价值易报关货物混杂一起放置，企图掩人耳目。不过在海关专业及有效查验下，走私货物均无所遁形。海关估计走私该批货物的动机，是为规避进出口管制及逃避缴付税款，首先，输出药剂制品及濒危物种受法例监管，需向相关部门申请许可证。

此外，根据资料显示，烟草产品及燕窝入口澳门，分别需要缴付税款及提交检疫证，所以不排除不法分子为规避当地法例挺而走险，瞒报相关的货物。海关重申，走私属严重罪行，任何人输入或输出未列舱单货物，即属违法，一经定罪，最高可被判罚款200万及监禁7年。根据《保护濒危动植物物种条例》，任何人在未取得所需许可证的情况下进口、出口或管有濒危物种，即属违法，一经定罪，最高可被判罚款1000万元及监禁10年。