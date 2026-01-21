马湾海面发现男浮尸 证为失踪六旬汉

今日（21日）早上10时04分，警方接获报案，指马湾近珀丽湾码头对开，有人在海面载浮载沉，怀疑他堕海遇溺。救援人员到场搜索后，在海中发现一名男子，于是将他救上岸，惟证实当场死亡。

警方经调查后，证实死者为63岁姓许男子，于现场没有检获遗书，死因有待验尸后确定。据了解，死者为一名失踪人士，于上周四（15日）凌晨于糖水道最后露面后便告失踪，其家人翌日（16日）上午向警方报案。