机场赴美32岁港女行李藏胡椒喷雾 涉违反火器及弹药条例被捕

突发
更新时间：08:17 2026-01-21 HKT
发布时间：08:17 2026-01-21 HKT

机场警区昨日（20日）接报，指机场保安人员为出境旅客进行安全检查期间，发现一件手提行李内藏有违禁物品，该件手提行李属于一名打算前往美国的32岁本地女子。机场警区人员接报到场，经初步调查后，拘捕该女子，涉嫌违反《火器及弹药条例》。调查显示，该女子涉嫌于其手提行李内藏有一枝怀疑胡椒喷雾。该女子获淮保释候查，案件交由机场警区刑事调查队第五队跟进。

警方发现，有部份旅客因不同原因携带违禁物品，如伸缩棍、铁莲花、子弹壳或胡椒喷雾由香港出境到外地。然而，根据香港法例，携带违禁物品上机（不论寄舱或手提行李）均属违法，一经定罪，最高刑罚可判处监禁五年，切勿以身试法。

