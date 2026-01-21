Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

将军澳怡明邨可疑的士遇查 警检获依托咪酯等拘两人

突发
更新时间：04:18 2026-01-21 HKT
发布时间：04:18 2026-01-21 HKT

警方东九龙冲锋队人员于周三（21日）凌晨，在将军澳怡明邨怡情楼对开发现一辆的士形迹可疑，遂上前截查。的士司机察觉有警员，企图开车逃走，警员随即将的士截停检查。

人员搜查期间，在后座一名女乘客身旁检获一批毒品，包括91粒依托咪酯（俗称太空油）电子烟弹，以及89小包可卡因、冰毒及电子烟枪。警方以涉嫌「贩运危险药物」罪，拘捕46岁男司机及20岁女乘客。警犬奉召到场搜车，未有再发现可疑物品。

据悉，警方调查期间查问两人关系，双方均没有回答，但发现两人有通讯记录，故将两人拘捕。涉事的士隶属的士车队，事发时并未起表。

