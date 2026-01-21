Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警新界南打击货车超重及超速 发73张告票及传票 3司机被捕

更新时间：01:02 2026-01-21 HKT
发布时间：01:02 2026-01-21 HKT

新界南总区交通部执行及管制组人员一连两日（19至20日）在区内展开代号「捷风」（AIRCHAIN）的打击货车交通违例行动。

行动中，人员就相关违例事项共向有关车主及司机发出65张定额罚款通知书及8张传票，主要针对车辆超重、超速、行驶期间使用流动电话，以及载货不稳等行为。此外，人员亦就车辆结构或装置残缺，向相关司机发出16张欠妥车辆报告，并扣留八辆怀疑严重残缺的货车作进一步检验。

行动期间，警方拘捕三名年龄介乎26至36岁的本地男司机，他们分别涉嫌「驾驶超载车辆」及「欠交法庭罚款」。

警方强调，货车超重、超速、载货不稳及机件残缺等违例行为，极易引致严重交通意外，对其他道路使用者构成重大风险。违例者一经定罪，最高可被判处罚款一万元及监禁一年。警方会持续采取严厉执法行动，绝不姑息任何危害道路安全的行为，并呼吁驾驶人士遵守法规，切勿以身试法。

