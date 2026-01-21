Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

跨部门港岛打击黑工联合行动 拘捕19人

突发
更新时间：00:57 2026-01-21 HKT
发布时间：00:57 2026-01-21 HKT

港岛总区包括机动部队、西区警区、中区警区、湾仔警区、东区警区人员联同相关部门人员，周二（20日）进行代号「权能者」（POWERPLAYER）的反非法劳工联合行动，突击搜查港岛多个罪案黑点，共拘捕19人。

行动中，6名内地女子、6名非华裔女子、2名非华裔男子、2名内地男子、2名本地男子及一名外籍女子，年龄介乎25至62岁，分别涉嫌「违反逗留条件」、「协助及教唆非法劳工违反逗留条件」、「逾期居留」、「管有伪造身份证」、「非法接受雇佣工作或开办或参与任何业务」及「雇用不可合法受雇的人」等被捕。所有被捕人现正被扣留调查。

跨部门港岛打击黑工联合行动 拘捕19人。警方图片
跨部门港岛打击黑工联合行动 拘捕19人。警方图片
跨部门港岛打击黑工联合行动 拘捕19人。警方图片
跨部门港岛打击黑工联合行动 拘捕19人。警方图片

警方强调，雇主雇用不可合法受雇人士是严重罪行。根据香港法例115章《入境条例》第38AA条，非法入境者、受遣送离境令或递解离境令规限的人、逾期逗留或被拒绝入境人士不得接受有薪或无薪的雇佣工作、开办或参与任何业务，一经定罪，最高可被判罚款五万元及监禁三年；雇主若雇用不可合法受雇的人，而该人是非法入境者、受遣送离境令或递解离境令规限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罚则为罚款五十万元及监禁十年。

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
孭B跑渣马男子来自广西比赛后已离港 警接报疑涉虐儿 正联络来港助查
突发
5小时前
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
影视圈
9小时前
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
生活百科
10小时前
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
股市
3小时前
36岁女患肺癌病逝 生前爱跑步喝黑咖啡 「健康」习惯竟成催命符？
36岁女患肺癌病逝 生前爱跑步喝黑咖啡 「健康」习惯竟成催命符？
保健养生
8小时前
六合彩｜连续4期无人中 今晚搅珠 头奖4000万（附八大幸运号码）
六合彩︱头奖4000万搅珠出炉 即睇幸运儿系咪你！
社会
4小时前
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
影视圈
17小时前
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
影视圈
6小时前
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
商业创科
13小时前