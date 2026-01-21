港岛总区包括机动部队、西区警区、中区警区、湾仔警区、东区警区人员联同相关部门人员，周二（20日）进行代号「权能者」（POWERPLAYER）的反非法劳工联合行动，突击搜查港岛多个罪案黑点，共拘捕19人。

行动中，6名内地女子、6名非华裔女子、2名非华裔男子、2名内地男子、2名本地男子及一名外籍女子，年龄介乎25至62岁，分别涉嫌「违反逗留条件」、「协助及教唆非法劳工违反逗留条件」、「逾期居留」、「管有伪造身份证」、「非法接受雇佣工作或开办或参与任何业务」及「雇用不可合法受雇的人」等被捕。所有被捕人现正被扣留调查。

跨部门港岛打击黑工联合行动 拘捕19人。警方图片

警方强调，雇主雇用不可合法受雇人士是严重罪行。根据香港法例115章《入境条例》第38AA条，非法入境者、受遣送离境令或递解离境令规限的人、逾期逗留或被拒绝入境人士不得接受有薪或无薪的雇佣工作、开办或参与任何业务，一经定罪，最高可被判罚款五万元及监禁三年；雇主若雇用不可合法受雇的人，而该人是非法入境者、受遣送离境令或递解离境令规限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罚则为罚款五十万元及监禁十年。