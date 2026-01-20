29岁司机持失效驾照 骗取医企司机一职 两个月后因超速被揭发

屯门一名29岁男司机去年11月超速驾驶，被警方发现。然而警方深入调查后，竟揭发他所持的是一张被取消资格的驾驶执照；而该男也曾利用此失效驾照，去年9月从一间医疗公司骗取到司机一职。最终，警方今日（1月20日）以三宗罪拘捕涉案司机。

警方表示，一部私家车于去年11月29日，在屯门区被侦速摄影机侦测到超速驾驶，案件交由警方中央交通摄影机违例调查组接手调查。人员向一名29岁姓孙男司机发出「要求提供司机身份详情通知书」，其后确认被捕男子为当日违例司机。

进一步调查得知，该名被捕男子已在2024年11月因在暂准驾驶执照期间，违反交通法例而被运输署指令取消驾驶资格，但该名男子在去年9月怀疑出示被取消的驾驶执照，欺骗一间医疗公司以获得聘请为司机的职位及相关薪酬。

男子涉嫌以欺骗手段取得金钱利益、超速驾驶及无牌驾驶，今日（1月20日）在沙田拘捕，现正被扣查。案件由沙田警区刑事调查队第七队跟进。

