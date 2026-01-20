Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警方「放蛇」打击白牌车 拘将军澳及牛头角两司机

东九龙总区交通部执行及管制组人员今日（1月20日）下午在区内打击「白牌车」，其间乔装乘客，分别在将军澳区及牛头角区，截获两部怀疑涉及非法载客取酬的私家车。两名54及55岁本地男司机涉嫌「利用汽车作非法出租或取酬载客用途」及「没有第三者保险而使用车辆」被捕，他们现正被扣留调查。行动中的两部涉案私家车亦已被扣留调查及作进一步检验。

涉案私家车亦已被扣留调查及作进一步检验。警方图片
根据《道路交通条例》，除非汽车获发有效既出租汽车许可证，否则任何人不得驾驶或使用车辆作出租或载客取酬之用。首次定罪可处罚款1万元及监禁6个月，再干犯则可处罚2.5万元及监禁12个月。

警方呼吁市民，出行时应选择合法公共交通工具。如搭乘相关车辆的用途为非法载客取酬，有关车辆的第三者风险保险或会失效，一旦发生意外，其他道路使用者包括乘客及行人均会失去应有保障。

