沙田两车相撞 48岁男子送院不治 死者为休班警员及龙舟港队成员
更新时间：22:19 2026-01-20 HKT
发布时间：19:05 2026-01-20 HKT
发布时间：19:05 2026-01-20 HKT
沙田安景街15号对开，今日（20日）下午5时许有人报案，表示自己车辆等灯期间，被一部私家车从后撞到，肇事司机于被困车内人事不省。警方消防接报赶至，将被困48岁姓梁男司机救出。他没有表面伤痕惟仍昏迷，随即被送往沙田威尔斯亲王医院抢救，可惜最后不治。
消息指，梁为休班警员，生前驻守尖沙咀分区，他亦是中国香港龙舟总会香港代表队运动员，事发前刚完成龙舟训练。新界南交通意外特别调查队正跟进意外，警方呼吁任何人如有任何资料提供，请致电3661 1445与调查人员联络。
最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
2026-01-19 19:21 HKT
由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」
2026-01-20 06:00 HKT
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
2026-01-19 10:25 HKT
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
2026-01-20 12:25 HKT
钱大妈蚀钱够胆申上市｜曾智华
2026-01-20 11:08 HKT