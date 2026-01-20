沙田两车相撞 48岁男子送院不治 死者为休班警员及龙舟港队成员

沙田安景街15号对开，今日（20日）下午5时许有人报案，表示自己车辆等灯期间，被一部私家车从后撞到，肇事司机于被困车内人事不省。警方消防接报赶至，将被困48岁姓梁男司机救出。他没有表面伤痕惟仍昏迷，随即被送往沙田威尔斯亲王医院抢救，可惜最后不治。

消息指，梁为休班警员，生前驻守尖沙咀分区，他亦是中国香港龙舟总会香港代表队运动员，事发前刚完成龙舟训练。新界南交通意外特别调查队正跟进意外，警方呼吁任何人如有任何资料提供，请致电3661 1445与调查人员联络。

沙田安景街一名司机于交通意外后，送院不治。曾志恒摄

救护车接报赶至。